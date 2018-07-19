Прибыль эстонского подразделения Swedbank за первое полугодие 2018 года достигла 98,3 млн евро

Прибыль эстонского подразделения Swedbank за первые шесть месяцев 2018 года достигла 98,3 миллиона евро, что означает 10-процентный рост по сравнению с тем же периодом 2017 года.
Рост был достигнут благодаря более высоким доходам и снижению резервов на случай кредитных убытков, сообщает банк.
"В первой половине 2018 года кредитный рынок по-прежнему сохранял активность как в частном, так и в корпоративном сегменте. Это вызвано хорошим положением в экономике и низкими процентными ставками. Зарплаты продолжают расти, что положительно сказывается на секторах внутреннего рынка (торговля, финансовые услуги и недвижимость). Но, к сожалению, постоянное давление в части повышения зарплат ухудшает конкурентоспособность экспортирующих предприятий“, – говорит генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт.
Кредиты и вклады
Объём кредитного портфеля вырос на 9 процентов. Благодаря сильному экономическому росту и продолжающемуся росту цен, выросли объёмы кредитов и лизинга, выданных как частным лицам, так и предприятиям. Объём вкладов вырос на 11 процентов. И здесь также рост отмечен как по частным клиентам, так и по предприятиям.
Качество кредитов
Резерв на случай кредитных убытков уменьшен на 7,1 миллиона евро, по сравнению с 0 миллионов евро за тот же период 2017 года.
Доходы и расходы