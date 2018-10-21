Приближенный к Путину олигарх Борис Ротенберг подал иск против четырех действующих в Финляндии банков

Он обвиняет их в нарушении договоренностей в связи с введенными США санкциями, пишет yle.fi.

Об иске, поданном в уездный суд Хельсинки, позавчера сообщило американское издание Bloomberg.

Три банка из четырех, а именно — Nordea, Danske Bank и Handelsbanken подтвердили новость. С OP пока не удалось связаться, сообщает информагентство STT. Банки отказались от более подробных комменатриев.

Ротенберг, который входит в близкое окружение президента России Владимира Путина, имеет также гражданство Финляндии.

Ротенберг не значится в европейских санкционных списках, но в споре идет речь о том, что европейские банки должны соблюдать санкции, введенные американскими властями против частных лиц, если они хотят продолжить сотрудничество с американскими банками, сообщает шведское издание Dagens Industri со ссылкой на Bloomberg.