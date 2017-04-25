При замене шин в мастерской сломали важный датчик и отказываются возмещать ущерб

В Комиссию по потребительским спорам обратилась женщина, которая отвезла свой автомобиль на замену шин в OÜ Hamann Grupp. После проведения работ компьютер автомобиля выдал сообщение об ошибке, согласно которому следовало проверить давление в шинах.

Потребитель обратился обратно в ремонтную мастерскую, где провели проверку давления в шинах и добавили давления. Поскольку сообщение об ошибке никуда не исчезло и включились две системы контроля давления в шинах, потребитель обратился к Ascar Auto AS. Там посоветовали проехать 10-20 километров, но поскольку ошибка от этой поездки не пропала, клиент обратился обратно в представительство с пожеланием диагностики.

В ходе осмотра автомобиля установили, что сломан датчик давления в шинах, который посоветовали немедленно заменить. По оценке представительства, датчик был сломан в ходе замены шин, вдобавок был поцарапан литой диск.

Представитель Hamann Grupp OÜ явился вместе с владельцем в представительство Ascar Auto AS, где ему объяснили проблему и подтвердили, что поломка датчика шин — вина шиномонтажа.

Владелец автомобиля заплатил за замену датчика давления в шинах 139,24 евро, после этого он отправил заказное письмо с требованием на имя Hamann Grupp OÜ. Торговец не возместил ущерб. Потребитель хочет возмещения расходов на замену датчика давления в шинах.

Торговец не ответил ни Департаменту защиты прав потребителей, ни Комиссии по потребительским спорам. Поэтому Комиссия по потребительским спорам исходит из закона: если предприятие не представляет свое видение, спор следует продолжать на основании представленного одной стороной — потребителем — заявления и имеющейся информации. По оценке комиссии, расходы на замену датчика давления в шинах в сумме 139,24 евро следует востребовать с торговца в пользу потребителя.