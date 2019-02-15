При подаче декларации о доходах по невнимательности можно недополучить деньги

По данным Налогово-таможенного департамента, в этом году около 50% от общего количества деклараций о доходах благодаря новой упрощенной форме могут быть поданы всего за один клик, при этом на весь процесс будет потрачено не более одной минуты, пишет rus.err.ee со ссылкой ERR.ee.

Чтобы процесс был быстрым, в департамент должны быть заблаговременно переданы данные о процентах по жилищному кредиту, а также своевременно отправлены данные о затратах на обучение, а имеющий право на дополнительный не облагаемый налогом минимум многодетный родитель должен ходатайствовать о желании воспользоваться этим правом, если пособие на детей получает второй супруг.

Остальные 50% подающих декларацию о доходах должны внести некоторые данные самостоятельно, и, если в конце одной из строк стоит "0", хотя предъявитель данных знает, что осуществлял выплаты по жилищному кредиту или оплачивал кружок ребенка, то на такую строку стоит кликнуть и узнать дополнительную информацию от департамента — там может находиться информация, которую нужно добавить в декларацию. Если этого не сделать, то сами по себе эти данные в декларацию не попадут, и человек не сможет вернуть переплаченную часть налогов.