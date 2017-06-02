При общем сбое связи Telia предложит бесплатный мобильный интернет

От неожиданных технических неполадок не застраховано ни одно технологическое предприятие. Безусловно, в такой ситуации клиенты о требуется быстро восстановить работу услуг. Чтобы минимизировать неудобства, которые испытвают клиенты в подобных случаях, Telia в случае общего сбоя связи будет бесплатно обеспечивать своих частных клиентов безлимитным мобильным интернетом , сообщает оператор связи.

Причины неполадок бывают самыми разными — начиная с ущерба, который причинила летняя гроза и заканчивая повреждением кабеля в результате строительных работ.

”Конечно, мы стараемся сделать все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу любой нашей услуги. Но время, необходимое для ремонта, зависит от характера повреждения. Поэтому мы создали техническое решение, которое будет обеспечивать нашим клиентам, которые пользуются мобильными и домашними услугами Telia, качественное интернет-соединение на весь период работ по устранению неисправности”, — сказал руководитель по разработке электронной среды для клиентов Telia Eesti Максим Челпанов.

Система работает следующим образом: после обнаружения технического сбоя, пострадавшие от него клиенты получают SMS-сообщение от Telia с информацией о неполадке и ориентировочном времени ее устранения. Здесь же клиент получает информацию о том, как в этот период он сможет воспользоваться мобильным интернетом.

”Активировать услугу очень просто — нужно просто кликнуть по ссылке на электронную среду услуг Telia, которая будет указана в сообщении. Идентификация клиента производится автоматически на основании IP-адреса. Единственное условие заключается в том, что для активации бесплатного мобильного интернета человек должен быть клиентом как домашних, так и мобильных услуг Telia”, — добавил Челпанов.

В будущем предприятие планирует предлагать такую же услугу и своим бизнес-клиентам. Также анализируется возможность распространить данное нововведение на клиентов, которые пострадали от сбоя единичной услуги.