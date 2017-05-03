При каком премьер-министре Эстонии налоговая нагрузка выросла больше всего?

Äripäev выяснила, во времена какого премьер-министра Эстонии налоговая нагрузка выросла больше всего.

Налоговая нагрузка резко выросла во времена, когда премьер-министром Эстонии был Андрус Ансип, то есть в период экономического кризиса. Таави Рыйвас и Юри Ратас ее понизили. Ниже всего этот показатель был при Марте Лааре.

В соответствии с нынешним прогнозом правительства, в 2017 году она повысится до 34,8%, в 2018 — до 35,8%. Таковая — максимально высокая — налоговая нагрузка ввиду установленных правительством целей продержится минимум до 2021 года.

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