Президент Всемирного банка заявил о досрочной отставке

Всемирный банк сообщает, что Джим Ен Ким перейдет на работу в компанию, которая специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Название компании не уточняется.

Также Джим Ен Ким намерен вновь войти в состав правления международной неправительственной организации ”Партнеры по здоровью”, одним из основателей которой он является.

Джим Ен Ким стал президентом Всемирного банка в 2012 году сроком на пять лет. Позднее совет директоров организации переизбрал его на новый срок, который должен был закончиться в 2022 году.