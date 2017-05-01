Президент Венесуэлы повысил зарплаты на 60% после протестов

Президент Венеуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимального размера оплаты труда, пенсий и зарплат бюджетникам на 60% на фоне критики и протестов оппозиции. На 1 мая в Венесуэле намечены новые акции противников и сторонников Мадуро.

"Я решил повысить минимальный оклад, пенсии и оклады всем бюджетным работникам, врачам, медсестрам, военным, полицейским, пожарным и учителям на 60%", — заявил Мадуро в эфире венесуэльского телеканала Ви-ти-ви.

Минимальный оклад был повышен до 200 тысяч боливаров, на черном рынке эту сумму можно обменять примерно на 50 долларов США, пишет агентство Рейтер.

Разницей между официальным и реальным курсом часть пользуются спекулянты из других стран, которые дешево скупают боливары и продают их по официальному курсу.

Накануне венесуэльская оппозиция, которая уже несколько недель проводит крупные акции протеста по всей стране, объявила, что 1 мая состоится очередной митинг.

"Первого мая мы должны показать нашу силу и то, что мы в большинстве, что мы хотим сказать свое слово в выборах, — заявил депутат парламента Фредди Гевара (парламент контролирует оппозиция). — Мы не дадим улице остыть".

Также на праздничный день назначены акции солидарности сторонников президента Мадуро.

В Венесуэле с начала апреля несколько десятков тысяч человек участвуют в акциях протеста в столице и еще в 20 городах страны. Митинги нередко перерастают в столкновения с полицией.

По подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время задержаны более полутора тысяч активистов. Из-за насилия во время массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли уже порядка 30 человек.

В стране продолжается масштабный политический и экономический кризис.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Оппозиция считает, что политика Мадуро привела к сильнейшему кризису и подавлению демократических свобод.

Мадуро заявляет, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот с помощью США и средств массовой информации.

Политический кризис отягощается сложной экономической ситуацией. В Венесуэле наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая по прогнозам МВФ в 2018 году может составить 1660%.