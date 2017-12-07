Президент, спикер Рийгикогу, премьер-министр и председатель Госсуда будут получать по 5200 евро

Рийгикогу принял закон, который упорядочит систему зарплат высших должностных лиц и прокуроров. Зарплата высших должностных лиц будет зависеть от индекса потребительских цен и роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога. Зарплата прокуроров будет зависеть от дохода государственного генерального прокурора, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Согласно инициированному правительством Республики Закону о внесении изменений в Закон о должностных окладах высших государственных служащих и, в связи с этим, в другие законы, коэффициент должностного оклада государственного генерального прокурора составит 0,85. Такую же зарплату, например, получают вице-спикер Рийгикогу, канцлер права, государственный контролер и министры. Коэффициент зарплат президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Государственного суда составит 1, то есть 5200 евро.

Зарплата прокуроров будет зависеть от зарплаты государственного генерального прокурора. К первому апреля каждого года ставка заработной платы будет индексироваться, и размер индекса будет зависеть на 20 процентов от роста индекса потребительских цен и на 80 процентов от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога.

Каждый месяц государственный генеральный прокурор, канцлер права, государственный секретарь и государственный контролер будут получать компенсации на представительские расходы в размере 20 процентов от должностного оклада.

После индексации высшей ставкой заработной платы для высших государственных лиц будет считаться самая высокая ставка заработной платы, полученная в результате индексации в прошлом году. Первая индексация пройдет 1 апреля 2018 года, но заработные платы членов Рийгикогу, президента и министров изменятся после того, как будет избран новый состав Рийгикогу.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года

За принятие закона проголосовали 55 и против — 28 членов Рийгикогу.