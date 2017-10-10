Президент Литвы: "Газпром" должен выплатить компенсацию странам ЕС

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что российский газовый концерн "Газпром" должен выплатить компенсацию Литве и другим странам ЕС, пострадавшим от его монополии.

Об этом глава государства заявила после состоявшейся во вторник в Вильнюсе встречи с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA и BNS. На минувшей неделе еврокомиссар заявила, что литовская железнодорожная госкомпания Lietuvos gelezinkeliai ограничила конкуренцию и должна заплатить почти 28 млн. евро штрафа.

Грибаускайте надеется, что Еврокомиссия останется принципиальной и в отношении крупных компаний, например, в деле "Газпрома", говорится в сообщении президентской администрации.

"Президент призвала Еврокомиссию добиваться того, чтобы пострадавшим от монополии "Газпрома" государствам, в том числе и Литве, были компенсированы финансовые убытки, и обеспечить, чтобы в будущем применялись цены, основанные на честной рыночной конкуренции и отражающие реальную ситуацию на рынке", — сообщила президентская администрация.

На встрече также обсуждался и штраф, которым ЕК наказала Lietuvos gelezinkeliai — по словам Грибаускайте, он может навредить имиджу Литвы.

Обсуждался и проект газопровода Nord Stream 2, который литовский президент назвала противоречащим законодательству Евросоюза и повышающим зависимость от "Газпрома". Кроме того, обсуждались проекты Белорусской АЭС в Островце, синхронизация линий электропередачи Балтийских стран с континентальной Европой.

Комиссия расследует злоупотребления "Газпрома" доминирующим положением в Восточной и Центральной Европе в 2004-2012 годах.

Литва в Стокгольмском арбитраже безуспешно пыталась получить компенсацию от "Газпрома" в 1,4 млрд евро за переплату за газ — в июне прошлого года арбитраж объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что "Газпром" был замешан в конфликте интересов, когда поставлял газ Литве и владел акциями литовской газовой компании Lietuvos dujos.