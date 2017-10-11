Президент Филиппин рассказал о крупной поставке автоматов Калашникова из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Россия направила вооруженным силам страны крупную партию автоматов Калашникова, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

”В рамках соглашений, достигнутых в ходе нашего визита в Россию, продлившегося почти 24 часа, мы договорились о поставках автоматов Калашникова”, — сказал он на встрече с военнослужащими и полицейскими в окрестностях Манилы.

По словам Дутерте, речь идет о 5 тыс. единиц оружия. При этом он добавил, что партия уже находится в пути.

Однако филиппинский президент не уточнил модель автоматов.

В июне посол Филиппин в Москве Карлос Соретта рассказал о переговорах с Россией по поставкам оружия.