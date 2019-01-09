09.01.2019, 10:46

Президент Банка Эстонии: криптовалюта совершенно бессмысленна и скоро изчезнет

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rus.delfi.ee
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Президент Банка Эстонии: криптовалюта совершенно бессмысленна и скоро изчезнет
Reuters

Президент Банка Эстонии Ардо Ханссон считает криптовалюту бессмысленной. Как пишет Bloomberg, Ханссон сказал об этом в своей речи на конференции в Риге.

”Криптовалюта скоро вымрет. Она совершенно бессмысленна”, — заявил эксперт.

Он сказал, что раздутый вокруг нее пузырь уже начал лопаться: ”Посмотрим, к чему это приведет, и какая ситуация сложится”.

По мнению Ханссона, уже через несколько лет мы будем оглядываться назад и удивляться, как вообще могли верить в эту сказку под названием криптовалюта.

Эксперт отметил, что власти должны сосредоточиться и на защите инвесторов, особенно если в криптовалюту ”начнут инвестировать бабушки”, и что в вопросах финансовой стабильности следует сохранять предельную осторожность.

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