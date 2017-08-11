Пресса Британии: банки создают единый фронт борьбы с мошенниками

В обзоре британских газет:

Британские банки создали тайный альянс против хакеров и мошенников

Прорыв в лечении диабета первого типа?

Силиконовая долина перестала нанимать иностранцев из-за Трампа

"По образу и подобию НАТО"

Financial Times пишет о тайном Альянсе киберобороны, созданном британскими банками и правоохранительными органами для борьбы с мошенничеством.

"Если мошенник позвонит в банк и попытается выдать себя за другого, с большой долей вероятности новейшее программное обеспечение распознает его и сообщит в полицию", — пишет газета.

Банки платят миллионные штрафы каждый раз, когда хакерам удается вывести из строя их интернет-системы или украсть персональную информацию частных клиентов. А со следующего года Евросоюз ужесточает регулирование, и санкции за подобные провалы в безопасности значительно увеличатся и достигнут 4% годового оборота.

"Персональные данные приобретают невиданную ценность, и вирусы-вымогатели, подобные WannaCry, теперь будут обходиться намного дороже. Думаю, преступники этим воспользуются", — цитирует газета управляющего одного из банков-участников альянса.

По данным FT, в альянс, среди прочих, уже вошли Barclays, Lloyds, Standard Chartered, Deutsche Bank, Santander и Metro Bank. Кибероборона построена по образу и подобию НАТО: "атака на один банк рассматривается как атака на всех членов альянса".

В поисках лекарства от диабета

Сразу несколько британских газет сообщают об успешных клинических испытаниях инъекции, замедляющей течение диабета первого типа.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона и Кардиффского университета после года клинических испытаний пришли к выводу, что инъекция раз в две или четыре недели через полгода замедляла либо вовсе останавливала разрушительное воздействие иммунной системы пациентов на бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.

При этом, у экспериментального лекарства не было побочных эффектов.

Times пишет, что результаты исследования открывают путь к разработке вакцины от диабета этого типа. Он встречается намного реже, чем диабет второго типа, и в отличие от него не связан с избыточным весом и реже возникает в преклонном возрасте — его в основном диагностируют у подростков.

Диабет первого типа требует пожизненных инъекций инсулина для контроля уровня сахара в крови, без чего болезнь чревата смертельным исходом.

"К моменту, когда людям ставят диагноз, у них обычно остается не больше 15-20% бета-клеток. Мы хотели узнать, можно ли защитить эти клетки, переучив иммунную систему так, чтобы она перестала уничтожать их", — цитирует Daily Telegraph профессора Марка Пикмана из Королевского колледжа Лондона.

"Нам предстоит еще долгий путь, но первые результаты дают основание полагать, что мы движемся в правильном направлении".

Трамп спутал карты

Высокотехнологичные компании американской Силиконовой долины резко сократили набор зарубежных специалистов, опасаясь, что Дональд Трамп выполнит предвыборное обещание и ограничит иммиграцию, пишет деловая газета Financial Times.

В первом квартале спрос на иностранную рабочую силу сократился в полтора раза, а во втором — на треть, следует из данных отраслевой платформы поиска персонала Hired.

"Неопределенность фактически парализовала все, — цитирует газета главу Hired Мехул Патела. — Дефицит рабочей силы налицо".

По его словам, за талантами гоняются как гиганты отрасли, набухшие наличностью, так и стартапы, на которые льется золотой дождь венчурного капитала. Компании все чаще подбирают по несколько кандидатов на одну позицию, заранее предполагая, что часть улова уйдет к конкурентам.

Со своей стороны, специалисты в области hi-tech охладели к Силиконовой долине. Hired опросил 300 работников отрасли, и выяснилось, что после избрания Трампа 40% подумывают о переезде, причем треть присматривается к Канаде, за которой следом идут Германия, Азия и Австралия.

"Брексит" имел аналогичный эффект — после решения Великобритании выйти из ЕС 43% опрошенных ответили, что Туманный Альбион потерял привлекательность.