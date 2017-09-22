Premia занимает почти половину эстонского рынка мороженого

Летом этого года предприятие Premia Tallinna Külmhoone AS достигло лучших за последние пять лет результатов по продаже мороженого и одновременно завоевало крупнейшую долю рынка. По состоянию на июнь и июль этого года Premia занимало 42,2% рынка, оставаясь тем самым по-прежнему лидером рынка в сфере мороженого, сообщается в пресс-релизе.

По словам председателя правления Premia Айвара Ауса, несмотря на очередное довольно прохладное лето предприятие смогло нарастить оборот продаж мороженого в июне и июле, достигнув тем самым лучшего результата за последние пять лет. ”По результатам исследования Nielsen, занимаемая нами доля рынка по сравнению с летом прошлого года увеличилась на 2,5 процента”, — отметил Аус.

По его словам, причина лучших за все время показателей кроется в успешном выводе на рынок весенних новинок, таких как мороженое-сорбет на палочке Premia, мороженое на палочке Premia Premium и новые вкусы серии мороженого в вафельном конусе Eriti Rammus, которые и были причиной основного роста.

Однако фундаментом продаж мороженого Premia является наиболее продаваемая в Эстонии серия мороженого Eriti Rammus, продажи которого составили целых 13,3% от всего рынка мороженого. Руководитель Premia также добавил, что рекордным продажам способствовала и серия мороженого Väike Tom — она прочно удерживает второе место с показателями 8,1% доли рынка.

”Популярная серия мороженого Eriti Rammus, ставшего уже легендой рынка мороженого в Эстонии, нисколько не желает сдавать своих прочно занятых позиций, а это говорит о том, что жители Эстонии по-прежнему высоко ценят качественное сливочное мороженое с настоящим домашним вкусом. В июне и июле этого года мы продали в общей сложности 460 000 литров мороженого из серии Eriti Rammus”, — признался Аус.

Аус также отметил, что предприятие не планирует почивать на лаврах — в работе уже новые идеи и проекты. ”Осенью мы представим на рынке интересные новинки мороженого, возможно, на производстве мороженого отразится и лето будущего года. На сегодняшний день мы являемся крупнейшим в Эстонии производителем мороженого, и будем усердно работать во имя того, чтобы сохранить эту позицию и понемногу отвоевывать новые доли рынка”, — добавил Аус.

”Таллиннский холодильник” приступил к выпуску мороженого в 1956 году, когда в качестве первого мороженого на рынок был выпущен пломбир на палочке. С 2014 года AS Premia Tallinna Külmhoone входит в группу Food Union, базирующуюся на международном капитале.