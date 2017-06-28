Premia в течение лета изготовит 15 тонн мороженого в честь праздника песни и танца

В эти выходные стартует долгожданный XII Молодежный праздник песни и танца „Mina jään“. Официальным мороженым этого праздника станет ванильное мороженое с клубничным вареньем Väike Tom. Premia изготовит в течение лета 15 тонн или почти четверть миллиона рожков мороженого, посвященного празднику песни и танца. К этому добавится еще 65 000 мороженого, которое будет роздано в качестве десерта участникам праздника песни и танца, говорится в пресс-релизе Premia.

Уже несколько лет Premia является официальным партнером, поставщиком мороженого для праздника песни и танца, и за это время специально к праздникам было создано разное мороженое.

”Мороженое, изготовленное руками наших мастеров, подкрепляло участников праздника песни и танца как в солнечные, так и в дождливые дни. Для того, чтобы в этом году вкус мороженого, предназначенного для самого важного праздника песни и танца, был лучшим из лучших, мы пригласили помочь нам носителей традиции праздника, а вместе с тем самых больших друзей мороженого — детей”, — сказал председатель правления Premia Айвар Аус.

Благодаря сделанному при участии детей окончательному выбору вкуса можно с уверенностью сказать, что во время XII Молодежного праздника песни и танца будет представлено мороженое, которое нравится детям. ”Мороженое праздника песни и танца в веселой шапочке получило так называемую гарантию от детей и, конечно же, порадует как больших, так и маленьких поклонников мороженого. Праздничного мороженого должно будет хватить магазинам по меньшей мере до осени — это, конечно же, зависит от того, будет лето теплым или нет”, — сказал Аус.