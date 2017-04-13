Премьер-министр Ратас пояснил стратегию государственного бюджета

Сегодня на инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос о стратегии государственного бюджета на 2018–2021 годы. Завтра обсуждение этой темы продолжится в правительстве.

В связи с рядом запланированных налоговых изменений, член Рийгикогу Андрес Херкель спросил у премьер-министра, какие изменения планируется провести и когда правительство представит их парламенту.

Премьер-министр сказал, что Рийгикогу сможет начать производство по налоговым изменениям уже в течение ближайших недель.

Ратас пояснил, что, согласно модели доходной базы, правящая коалиция решила в 2018–2020 гг. выделить местным самоуправлениям 30 миллионов евро в год. ”Согласно решению предыдущего правительства, в стратегии государственного бюджета на 2019–2020 гг. запланировано соответственно 15 и 25 миллионов евро. Конкретная формула будет обсуждаться в правительстве не позже конца этого месяца”, — сказал Ратас.

По словам Ратаса, для правящей коалиции важен рост экономики. Он сказал, что в приоритеты стратегии государственного бюджета также входит сектор обороны, устойчивая модель финансирования здравоохранения, сектор образования, а также исследовательская и прикладная научная деятельность.

Премьер-министр отметил, что в этом году прогнозируется рост ВВП на 2,4%. В прошлом году он составил 1,6%. ”Нынешнее правительство хочет решительно изменить негативный разрыв ВВП. Мы знаем, что потенциал на текущий год составляет, например, 2,8%. Но мы можем достичь лишь 2,4%”, — сказал Ратас и добавил, что для улучшения экономических показателей следует принять экономические и фискальные меры.

Согласно Ратасу, в области широкомасштабной политики внутренней безопасности и обороны важное значение имеют стратегическая коммуникация и дополнительные инвестиции в оборону в размере 60 миллионов евро. По его словам, внутренняя безопасность касается как региональных констеблей, так и сил быстрого реагирования.

Таави Рыйвас сослался на опубликованный сегодня Министерством финансов обзор бюджетной политики правительства и высказался критически о желании правительства создать в бюджете большой дефицит.

По словам Ратаса, все партнеры по коалиции хотят сохранить в среднем структурный баланс государственного бюджета. Он сказал, что для преодоления разрыва ВВП в стратегии государственного бюджета на 2018 год запланирован самый большой объем инвестиций в истории — порядка 1,4 миллиарда. 110–115 миллионов из этой суммы коалиция хочет направить на стратегические инвестиции.

”Ни одного цента из средств, которые коалиция хочет взять в кредит, не будет потрачено на покрытие постоянных или текущих расходов. Речь идет только об инвестициях высокой стратегической важности, которые улучшат экономическую среду Эстонии. Они обязательно обеспечат жителем Эстонии более благоприятную среду, например: лучшие и более безопасные дороги, более быстрое железнодорожное сообщение. Инвестиции в инфотехнологии обеспечат в зонах с редким заселением доступ к быстрому интернету. Или тот же самый имеющий важное значение международный конференц-центр”, — сказал Ратас.

Премьер-министр Юри Ратас также ответил на вопрос Кристена Михала о культуре правления и на вопрос Кристы Ару о стратегии исследовательской и прикладной научной деятельности.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон ответила на вопрос Яака Мадисона о ратификации договора о Rail Baltic.