Премьер-министр Ратас: мы надеемся скоро открыть прямое авиасообщение с Дубаем

”Отношения Эстонии с регионом Персидского залива развиваются. Сегодня мы открываем в Дубае представительство Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), а уже летом откроем посольство в Абу Даби. На встрече с шейхом Аль Мактумом мы договорились больше сотрудничать в сфере инфотехнологий, в которой Эстония может поделиться опытом и решениями из области электронного государственного управления”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Мы ведем переговоры об открытии прямой авиалинии с Арабскими Эмиратами и активнее, чем раньше, сотрудничаем в сфере инноваций и инфотехнологий”, — добавил он.

Премьер-министр Ратас находится в Дубае с визитом, в рамках которого он сегодня выступит с речью на представительной межправительственной конференции (World Government Summit) и откроет представительство EAS в Дубае.