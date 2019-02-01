Прекращается действие карточек паролей

По словам директора подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, в течение последних трёх месяцев карточками паролей регулярно пользовались 25 600 клиентов. „Хотя в последнее время темп перехода к альтернативным решениям был довольно хороший, учитывая то, что до завершения действия карточек паролей осталось всего две недели, это достаточно большая цифра.

Приближается также время декларирования доходов и следует помнить, что в этом году декларировать доходы в электронном налоговом департаменте с помощью карточки паролей будет нельзя”, — сказала Эде Раагметс, и добавила, что одна из причин по которой люди откладывают переход на новые решения, это привычка. „В то же время многие клиенты говорили, что лишь после перехода к новому средству аутентификации они поняли, насколько проще и удобнее им пользоваться. Надеемся, что большинство людей найдут для себя подходящее решение. Клиентов, которым тяжело принять решение в пользу той или иной альтернативы, ждём в представительствах Swedbank, где им помогут наши консультанты”.

Чаще всего люди вместо карточки паролей выбирают Smart-ID. Именно этому решению отдали предпочтение 60% клиентов, примерно треть выбрали ID-карту и 10% — PIN-калькулятор или Mobiil-ID. „Smart-ID — бесплатное приложение, которое можно самостоятельно скачать в своё смарт-устройство. Это решение подходит даже для начинающих пользователей смарт-устройств. Если самостоятельно или с помощью близких скачать Smart-ID не удаётся, это можно сделать также в банковской конторе”, — пояснила Раагметс.