Предварительные итоги RMK: оборот — 178 млн евро, прибыль — 51 млн евро

Оборот RMK в 2016 году по предварительным данным составил 178 миллионов евро и прибыль — 58 миллионов евро. При этом оборот удалось увеличить на 8% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль, соответственно, на 40%.

В 2016 году RMK продал 4 миллиона кубометров древесины на сумму 178 миллионов евро. ”Реализация древесины возросла по сравнению с прошлым годом в основном за счет ликвидации последствий грозового шторма, который прошелся по лесам Южной Эстонии, и раскорчевывания полигонов для военных учений”, — пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас.

По его словам, оборот RMK увеличился благодаря возросшему объему продаж, а также повышению эффективности заготовительных работ и организации логистики.

В 2016 году возросли и объемы работ в лесоводстве. Было высажено 20,2 миллиона деревьев, что на 900 000 больше, чем в прошлом году. Обновление лесов проведено на 24 000 гектарах, осветительной рубкой для улучшения условий роста лесов охвачены 19 300 гектаров, а рубка прореживания в лесах среднего возраста осуществлена на 9 000 гектаров.

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В 2015 году при обороте в 165,1 миллиона евро RMK получил 36,6 миллиона евро прибыли, а объем продажи древесины достиг 3, 6 миллионов кубометров.

На 2017 году RMK прогнозирует оборот в 178 миллионов евро, при котором планируется получить прибыль в 39 миллионов евро.

RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и других многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания. RMK принадлежит также Сагадиский лесной центр, Элиствереский лесной зоопарк, Пылулаское рыбоводческое хозяйство и Тартуский питомник. В RMK работает более 700 человек, а число обеспеченных работой в государственных лесах достигает 5000 человек.