20.09.2017, 15:29

Предупреждение: в Facebook распространяется фальшивая лотерея Estonian Air

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rus.delfi.ee
EST
Предупреждение: в Facebook распространяется фальшивая лотерея Estonian Air
Foto: Andres Putting

В Facebook распространяется фальшивая лотерея, в которой призывают заполнить опросник и обещают взамен билеты обанкротившейся национальной авиакомпании Estonian Air.

Департамент государственной инфосистемы (RIA) предупреждает о распространяющейся в Facebook фальшивой лотерее Estonian Air.

Пользователям показывают на странице в Facebook рекламу розыгрыша билетов национальной авиакомпании и призывают заполнить опросник. Для участия в розыгрыше вдобавок к заполнению опросника нужно поделиться страницей со своими друзьями.

"Обращаем внимание на то, что Estonian Air прекратила деятельность в 2015 году", — напоминает RIA всем, до кого дойдет этот пост.

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