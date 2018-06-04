04.06.2018, 21:55

Предупреждение от веб-констебля: на ваш телефон может прийти SMS, которое вы должны сразу удалить

 (16)
rus.delfi.ee
EST 59
Mobiiltelefoniga helistamine
Foto on illustratiivneFoto: Tanel Meos

Веб-констебль Маарья Пунак предупреждает о распространяющемся в сообщениях вредоносном программном обеспечении.

"Мне в выходные поступило несколько сообщений о пришедших на телефон SMS, в которых пишут, что человек отмечен на фотографии", — пишет веб-констебль Маарья Пунак в Facebook.

"На приложенную ссылку нельзя нажимать. Она может привести на страницы, где хотят, чтобы вы зарегистрировались и отставили данные. В случае подобных схем можно, сам того не зная, скачать вредоносное программное обеспечение".

По словам Пунак, сообщение следует удалить и для защиты телефона стоит подумать об использовании антивируса на своем смарт-устройстве.

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