Предупреждение: Google может без спроса стереть ваши файлы на облаке

На технических интернет-форумах во всем мире бурно обсуждается следующая новость. Google автоматически удаляет из своего облачного хранилища резервные копии файлов, если пользователь не заглядывает в свой Android-телефон более двух месяцев, и таким образом полностью лишает его ценного архива, сообщает Tele2.

По мнению директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, постоянное резервное копировании данных, хранящихся в телефоне или компьютере, давно уже стало настоятельной необходимостью. Только так можно сберечь свой ценный архив, состоящий из контактов, снимков и воспоминаний, в случае какого-либо несчастья с устройством или его технической неисправности.

”Одним из самых удобных и популярных мест хранения резервных копий считалось облачное хранилище Google Drive. Однако в последнее время на интернет-форумах бурно обсуждается новость о том, что автоматические резервные копии файлов хранятся в облаке только до тех пор, пока клиент активно пользуется своим телефоном на базе Android. Кстати, Google об этом особо не распространяется”, — отмечает Селиов.

”Отсчет начинается после двух недель перерыва в использовании устройства. А если устройством не пользуются два месяца, то Google удаляет из своего сервера автоматическую резервную копию данных неактивного клиента. Этого не происходит, если хотя бы одно клиентское устройство с Android продолжает использовать сервер Google”, — сообщает Селиов и предупреждает, что удаленные данные уже невозможно восстановить.

Об этом обстоятельстве надо также помнить клиентам, продолжает Селиов, которые решили опробовать новый айфон и временно не пользуются своим прежним устройством на базе Android.

”Можно предположить, что по этой причине уже многие лишились своих резервных копий. Чтобы сберечь скопированные данные, в этот период параллельно с айфоном следует пользоваться и своим устройством Android. Но надежнее всего хранить копии телефонных данных в разных местах, например, на внешнем жестком диске, в облачных хранилищах Dropbox, OneDrive и прочих", — советует директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Подробнее о резервном копировании и восстановлении данных на устройствах Android можно прочитать здесь.