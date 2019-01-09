Предупрежден — значит вооружен. Как узнать уже сейчас, сколько вам придется доплатить подоходного налога?

После подачи налоговой декларации некоторым эстоноземельцам придется доплатить государству подоходный налог. Однако узнать, сколько вы должны, и вообще должны ли что-либо вообще, можно уже сейчас.
Для начала необходимо зайти в личный аккаунт в онлайн-среде Налогово-таможенного департамента e-maksuamet/e-toll, используя подходящий способ аутентификации.
Затем из меню нужно выбрать строку "Мои доходы"/"Minu sissetulekud".
На странице будут представлены ваши брутто-доходы за год и использованный объем не облагаемого налогом минимума.
Также указана предполагаемая сумма требуемой доплаты. Если цифра выше ноля, то вам, с большой вероятностью, придется доплатить государству подоходный налог. Начинайте копить уже сейчас!
Налоговые декларации физические лица могут подавать с 15 ноября по 1 апреля 2019 года. Возврат налогов начнется 26 февраля для подавших декларацию в e-maksuamet/e-toll клиентов и 19 марта для подавших декларацию на бумаге.