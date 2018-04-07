07.04.2018, 11:30

Представительства Tele2 переходят на систему цифровой подписи


rus.delfi.ee
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TELE2 - uus disainikontseptsioon
TELE2Foto: Ilmar Saabas

С начала апреля в ряде представительств Tele2 у клиентов появилась возможность заверять договоры на экране планшета своей цифровой подписью. Данное нововведение стало очередным шагом к поставленной цели — полностью избавить представительства от бумажного делопроизводства.

За первую неделю апреля система цифровой подписи была протестирована в таллиннских представительствах в торговом центре Foorum и на улице Йыэ. Нововведение позволит не только отказаться от распечатки договоров и сберечь бумагу (реальная экологическая польза!) Оно также должно положительно сказаться на скорости и эффективности работы представительств.

”Мы надеемся, что новая система уменьшит экологический след предприятия, ускорит продажи — и ее в конечном итоге одобрят наши клиенты”, — заявила директор по продукции Tele2 Катрин Арон.

Кстати, добавила К. Арон, первые отклики на нововведение были исключительно положительные: ”Клиенты теперь не будут тратить время на распечатку и подписание документов, и им больше не придется хранить эти бумаги дома. Они смогут спокойно прочитать договор на экране планшета, подписать его стилусом, а подписанный документ будет тут же отправлен по адресу электронной почты клиента”.

После успешного завершения тестирования новое решение будет внедрено и в других представительствах. На сегодня система цифровой подписи действует также в представительствах Tele2 в торговых центрах Rocca al Mare и Mustika Keskus.

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