Представитель таксофирм: водители Taxify сами избрали статус ”мальчиков для битья”

В свете недавней забастовки водителей Taxify член правления Эстонского союза предприятий таксоизвоза Рауль Калев пишет в Ärileht, что таксисты сами избрали для себя статус ”мальчиков для битья”.

”В массовом недовольстве таксистов Taxify, последнее время активно освещаемом в прессе, нет ничего нового. Подобные протесты наблюдаются по всему миру. Но причины недовольства следует искать, прежде всего, в самих таксистах, а лишь затем в таксофирмах и плохой работе государственных чиновников”, — пишет он.

”Напоказ против Taxify выдвинуто две разные проблемы, в действительности же речь идет об ответвлениях одной и той же большой проблемы. В том, что дело зашло так далеко, виноваты как фирмы по таксоизвозу и государство, так и сами таксисты. Хотя последние и являются, наверное, самой слабой и уязвимой стороной, проблем не было бы, если бы водителей к рабству не подстегивала жажда денег в совокупности с ленью. Благодаря тому, что они добровольно склонились в позе ”мальчиков для битья”, теперь получают за это сполна”.

”Почему я осмеливаюсь обвинять в разгоревшемся конфликте прежде всего именно водителей? Потому что именно они являлись главным катализатором сокрытия доходов и неуплаты налогов. Объяснимая с человеческой точки зрения ”сообразительность”, к сожалению, привела к тому, что они работают как частные лица в фирме безо всяких прав! Покуда им обещали большую прибыть, скрытые ”индексы цен” и то, что Taxify не будет декларировать их доходы, все казалось радужным. Но когда доходность превратилась лишь в пятничную и субботнюю роскошь, разразился плач”.

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