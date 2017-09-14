Председателем правления Elektrum Eesti стал Андрус Лийванд

С 11 сентября этого года обязанности председателя правления Elektrum Eesti OÜ будет выполнять Андрус Лийванд, ранее занимавший должность менеджера отдела продаж бизнес-клиентов компании, сказано в пресс-релизе.

Бывший председатель правления Улдис Муциниекс продолжит работу в наблюдательном совете Elektrum Eesti OÜ.

Предыдущий опыт Андруса включает должность менеджера по продажам и маркетингу в TNT Express Worldwide Eesti AS, а также директора по продажам и маркетингу Officeday Estonia OÜ.

В качестве председателя правления Elektrum Eesti OÜ Андрус сосредоточит свое внимание на еще большем усилении позиций Elektrum в Эстонии: "Elektrum уже является стабильным и вторым по величине торговцем электроэнергией в Эстонии. Мы являемся частью крупнейшей компании розничной торговли электроэнергией в Балтии — Latvenergo. Я могу пообещать нашим существующим надежным и постоянным клиентам, а также новым клиентам, что мы будем продолжать развивать и улучшать спектр наших услуг в будущем, чтобы обеспечить им наибольшую добавленную стоимость на рынке электроэнергии Эстонии".