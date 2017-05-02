Председатель правления TS Laevad Кайдо Падар уйдет на работу в частный сектор

Кайдо Падар покинет пост председателя правления государственной фирмы-оператора паромной переправы TS Laevad и перейдет на работу в частный сектор, сообщает rus.err.ee.

Падар будет выполнять обязанности председателя правления TS Laevad Падар до 31 июля этого года, а с 1 августа он возглавит холдинговую компанию Eesti Talleks AS, сообщила во вторник, 3 мая, пресс-служба Таллиннского порта.

TS Laevad была учреждена как дочерняя структура Таллиннского порта в 2014 году для управления паромной переправой между материком и островами, которую было решено перевести под государственный контроль. Падар возглавил правление госфирмы в ноябре 2015 года.

По его словам, за последние полтора года TS Laevad удалось добиться хороших результатов.