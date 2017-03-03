Председатель правления Transiidikeskuse AS уходит с должности

15 февраля председатель правления Transiidikeskuse AS подал совету компании заявление о прекращении договора члена правления.

Совет принял решение удовлетворить заявление и освободить Эрика Лайдвеэ с должности председателя правления не позднее 10 марта 2017 года. В ближайшее время совет Transiidikeskuse AS соберется, чтобы назначить нового председателя правления.

”Мне приятно осознавать, что Transiidikeskuse AS является замечательной, устойчивой, развивающейся организацией с профессиональной командой, которая в состоянии и в будущем оставаться конкурентоспособной и предлагать своей международной базе клиентов наилучшие стивидорные услуги в регионе Балтийского моря”, — говорит проработавший 21 год в Transiidikeskuse AS Эрик Лайдвеэ.

Transiidikeskuse AS — это эстонский оператор специализированных контейнерного терминала и терминала генеральных грузов в порту Мууга.