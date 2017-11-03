Председатель правления Swedbank: такого неравенства никогда раньше не было

В ходе прошедшей вчера на площадке Vaba Lava экономической конференции Rimi ”Как получать за свой товар больше денег?” председатель правления банка Swedbank Роберт Китт сказал, что дела в экономике Эстонии еще никогда не шли так хорошо и люди еще никогда не получали такой высокой зарплаты, но и такого неравенства никогда раньше не было, а потому мы не чувствуем себя лучше, чем когда-либо раньше — все равно где-нибудь найдется сосед, у которого дела идут лучше, чем у нас, значится в пресс-релизе.

Чтобы снизить неравенство в области рабочих мест, Swedbank в этом году вывел 100 рабочих мест за пределы Таллинна.

”Продавать больше или поднимать цену? — спросил Роберт Китт. — Проводится множество стратегических заседаний, на которых задают вопрос, что же все-таки делать. Потом приходит начальник или владелец и говорит, что делать нужно и то, и другое. Как сделать так, чтобы поднять доход от маржи и прибыль? Рост экономики в Эстонии носит всеобъемлющий характер, а в последние годы нам придало темпа оживление промышленности по всей Европе. В Западной Европе ВВП в четыре раза выше — наш доход от маржи просто ниже”.

”Экономика Эстонии очень открытая, — сказал Роберт Китт. — Мы экспортируем 80% валового внутреннего продукта. Мы — маленькая и очень открытая экономика. Часто спрашивают, почему в Эстонии зарплаты на 30% выше, чем в Литве и Латвии. Причина в том, что мы находимся очень близко к Финляндии и Швеции. У нас гораздо более открытая экономика, чем в Латвии и Литве. Но и в случае кризиса мы пострадаем быстрее и сильнее”.

”Если оглянуться в прошлое, то в 2008-2009 году спад экономики повис на крючке обрабатывающей промышленности, — заявил Роберт Китт. — В 2010-2011 году деньги начали поступать из промышленности в экономику. В 2012-2014-м двигателем экономики стало внутреннее потребление. В 2015 году рост экономики Эстонии из-за санкций, введенных Россией, оказался на одном из последних мест в Европе. Экономика Эстонии все еще не избавилась от ярлыка ”У нас проблемы”. Мы являемся региональным экспортером. В Финляндии и Швеции 30-40% идет на экспорт”.

”Если посмотреть на ВВП в расчете на человека в реальных ценах, то можно сказать, что сегодня мы живем на том же уровне, что и финны в 90-е годы, — отметил Роберт Китт. — С 2011 года средняя зарплата в Эстонии выросла на 4,7%. В 2011 году компенсация для работников составляла 7 миллиардов евро, но на сегодняшний день она выросла до 10 миллиардов евро в год. Таким образом, работники дополнительно получают 40%. На компенсацию работникам в Эстонии уходит 50% прибавочной стоимости. В Швеции она еще выше — 55%. Рост от 45% в 2011 году до нынешних 50% оплатили эстонские предприятия. Это уровень Финляндии. Рост зарплаты понятен, особенно на фоне связей с финским рынком, а также того, что услуги и рабочие процессы все больше усложняются”.

”2017 год был очень хорошим, — сказал Роберт Китт. — В этом году мы вывели за пределы Таллинна 100 рабочих мест. Ключ к успеху Эстонии — это наши 10 000 сотрудников, которые работают, перегорают, но снова встают на ноги. Я считаю очень опасным то, что политики указывают, какие товары можно продавать и где можно открывать магазины. Это тормозит развитие экономики Эстонии”.

На экономической конференции Rimi выступили руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, председатель правления банка Swedbank Роберт Китт, эксперт по поведенческим наукам компании Emor Кай-Рийн Вероманн, заведующий кафедрой маркетинга Тартуского университета Андрес Куузик и председатель правления компании A. Le Coq Тармо Нооп. В панельной дискуссии приняли участие ведущий управленческих тренингов Раймо Юлавере, предприниматель Эвелин Ильвес, обладатель титула предпринимателя года EY Пеэп Кулд и исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейл.