Председатель правления SEB: десятикратный рост — новая цель в предпринимательстве

За последнее десятилетие мировые предприятия с наиболее высокой стоимостью совершили сверхбыстрый скачок вверх, который измеряется не в процентах, а в разах, что могло бы стать новой целью, сказал председатель правления SEB Аллан Парик на прошедшей в Таллинне конференции ”Лаборатория инноваций 2017”.

Парик, сосредоточившийся в своей речи на времени экспоненциального роста, сказал, что предпринимательство вступило в переломную эпоху, во время которой цель заключается не в линейном росте в 10%, а в 10-кратном скачке. „Предпринимательскую активность характеризует драматический рост, и появляется много новых глобальных предприятий, однако большой вопрос, будут ли они так же успешны через 5, 10 или 50 лет”, — сказал Парик.

Одной из основ роста предприятий с наибольшей стоимостью является новая цифровая платформа. „Если сравнить мировые предприятия с наибольшей стоимостью по уровню рыночной капитализации, то в число TOP5 входит всего одно предприятие, которое было там и 15 лет назад — Microsoft. И эта компания, будучи основанной на программном обеспечении, сумела повысить свою стоимость. Остальные предприятие совершенно новые”, — сказал Парик.

Парик сослался на исследование Вильяма П. Барнетта о том, что успешные предприятия, так сказать, открыты, а не запланированы.

По словам Парика, при развитии предпринимательства необходимо думать о том, кто наш конечный клиент, и в ходе инноваций на вооружение был взят новый показатель: количество экспериментов с привлеченим клиентов. „Истоки проведения опытов кроются в лаборатории, этот угол зрения следует взять в обиход и в обычном предпринимательстве”, отметил Парик.

По словам Парика, клиенты SEB никогда ранее не получали так много новых решений и продуктов, как в течение последних шести месяцев: эАкадемия, видео-встречи и программа роста — лишь некоторые из примеров. На сегодняшний момент в центре инноваций, предоставленном в распоряжение клиентов этой весной, участие в различных мероприятиях по развитию бизнеса приняли более 500 предпринимателей. „Сердцем центра инноваций является программа роста для предприятий, желающих расти, но не в том же темпе, что и рынок, а значительно быстрее”, — отметил Парик.