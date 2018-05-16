16.05.2018, 17:38

Председатель правления Кассы по безработице предложил ее переименовать

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rus.delfi.ee
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Meelis Paavel
Meelis PaavelFoto: Andres Putting

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел на сегодняшнем собрании совета кассы по безработице сделал предложение переименовать кассу по безработице.

Необходимость поменять название обусловлена обстоятельством, что сегодняшнее название кассы по безработице характеризует один из возможных эпизодов трудовой жизни человека, а деятельность кассы по безработице на сегодняшний день поддерживает людей в течение всей трудовой жизни.

”Так как в течение нескольких лет к деятельности кассы по безработице добавились новые функции, то настало подходящее время для изменений. Сегодняшнее название кассы по безработице слишком ориентированно на понятие безработицы”, обосновал необходимость своего предложения председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел.

За последние три года направления деятельности и целевые группы кассы по безработице существенно расширились. Касса по безработице не занимается больше только безработными, а помогает людям как в поиске работы, так и в её сохранении.

С 2015 года касса по безработице предлагает консультирование по карьере для работающих людей; в прошлом году стартовала программа ”Работайте и учитесь!”, которая также даёт возможность повышать свою квалификацию работающим людям. Кроме того, касса по безработице советом и делом помогает работодателям в поиске работников и в повышении их квалификации; оценивает трудоспособность и помогает людям с пониженной трудоспособностью найти рабочее место и сохранить его.

В начале следующего года при кассе по безработице будет создан карьерный центр, который объединит систему консультирования и информирования о карьере, которая сейчас предлагается центрами Rajaleidja в Innove, с системой услуг по карьере кассы по безработице. С созданием при кассе по безработице карьерного центра, также существенно возрастёт роль кассы по безработице помогать школьникам в выборе карьеры.

Смену названия и возможное новое название совет кассы по безработице обсудит на собрании, которое состоится 11 июня.

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