Председатель правления Кассы по безработице предложил ее переименовать

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел на сегодняшнем собрании совета кассы по безработице сделал предложение переименовать кассу по безработице.

Необходимость поменять название обусловлена обстоятельством, что сегодняшнее название кассы по безработице характеризует один из возможных эпизодов трудовой жизни человека, а деятельность кассы по безработице на сегодняшний день поддерживает людей в течение всей трудовой жизни.

”Так как в течение нескольких лет к деятельности кассы по безработице добавились новые функции, то настало подходящее время для изменений. Сегодняшнее название кассы по безработице слишком ориентированно на понятие безработицы”, обосновал необходимость своего предложения председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел.

За последние три года направления деятельности и целевые группы кассы по безработице существенно расширились. Касса по безработице не занимается больше только безработными, а помогает людям как в поиске работы, так и в её сохранении.