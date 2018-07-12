Председатель правления эстонской авиакомпании Nordica покидает пост

Яан Тамм заявил о завершении одного этапа развития авиакомпании. ”Государство поставило перед правлением нашей авиакомпании задачи успешного выхода на рынок, обеспечения эстоноземельцам приоритетных прямых маршрутов из Таллинна и создания основ для стабильного развития. Я убежден в том, что эти и большинство других сформулированных в учредительном бизнес-плане компании целей уже достигнуты. Прошло три интенсивнейших года, и я хочу выразить свою признательность всему коллективу Nordica — пилотам, бортпроводникам и офисным работникам — за совместные усилия и достижения. При этом я считаю, что именно сейчас компании нужно наметить новые цели развития и продолжить деятельность под руководством нового человека”, — пояснил Яан Тамм.

Председатель совета Nordic Aviation Group AS Пеэтер Тохвер дал высокую оценку работе Яана Тамма. ”Запуск любого предприятия — рискованное дело. Яану и его соратникам удалось создать слаженную и солидную авиакомпанию и обеспечить успешное достижение поставленных целей. Но я понимаю и принимаю его сегодняшнее решение”, — добавил он.

Пеэтер Тохвер сообщил, что исполнять обязанности председателя правления будет бывший член совета Ханнес Саарпуу. ”Ханнес займет должность председателя правления лишь на время, пока совет не найдет нового постоянного председателя правления в ходе конкурса на замещение этой вакансии”, — отметил Пеэтер Тохвер.

Совет Nordic Aviation Group AS продолжит работу в составе трех человек, а второй член правления Ахто Пярл останется на посту финансового директора.

Ханнес Саарпуу долго занимал должность руководителя Lux Ekspress и доказал свою способность управлять крупным

предприятием в сфере обслуживания. Он также обладает опытом работы в авиации.