12.07.2018, 11:20

Председатель правления эстонской авиакомпании Nordica покидает пост

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rus.delfi.ee
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Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm
Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm Foto: Rauno_Volmar

Сегодня председатель правления эстонской авиакомпании Nordica Яан Тамм подал совету Nordic Aviation Group AS прошение об отставке, и совет удовлетворил его просьбу, сообщает Nordica.

Яан Тамм занимал пост председателя правления Nordic Aviation Group AS с момента учреждения компании в октябре 2015 года. Менее чем за три года своего существования Nordica превратилась в крупное региональное авиапредприятие с 18 самолетами и почти 450 авиационными специалистами в Эстонии и ряде других европейских стран. За это время эстонская авиакомпания открыла 21 беспересадочный маршрут из Таллинна и стала первым по объему перевозчиком в столичном аэропорту. Компания также получает дополнительный доход в рамках оказания полетных услуг зарубежным партнерам. В 2017 году Nordica перевезла 613 000 пассажиров, а с учетом подрядных рейсов — свыше миллиона. Компания завершила прошлый хозяйственный год с прибылью около 900 000 евро, что гораздо лучше спрогнозированного результата.

Яан Тамм заявил о завершении одного этапа развития авиакомпании. ”Государство поставило перед правлением нашей авиакомпании задачи успешного выхода на рынок, обеспечения эстоноземельцам приоритетных прямых маршрутов из Таллинна и создания основ для стабильного развития. Я убежден в том, что эти и большинство других сформулированных в учредительном бизнес-плане компании целей уже достигнуты. Прошло три интенсивнейших года, и я хочу выразить свою признательность всему коллективу Nordica — пилотам, бортпроводникам и офисным работникам — за совместные усилия и достижения. При этом я считаю, что именно сейчас компании нужно наметить новые цели развития и продолжить деятельность под руководством нового человека”, — пояснил Яан Тамм.

Председатель совета Nordic Aviation Group AS Пеэтер Тохвер дал высокую оценку работе Яана Тамма. ”Запуск любого предприятия — рискованное дело. Яану и его соратникам удалось создать слаженную и солидную авиакомпанию и обеспечить успешное достижение поставленных целей. Но я понимаю и принимаю его сегодняшнее решение”, — добавил он.

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Пеэтер Тохвер сообщил, что исполнять обязанности председателя правления будет бывший член совета Ханнес Саарпуу. ”Ханнес займет должность председателя правления лишь на время, пока совет не найдет нового постоянного председателя правления в ходе конкурса на замещение этой вакансии”, — отметил Пеэтер Тохвер.

Совет Nordic Aviation Group AS продолжит работу в составе трех человек, а второй член правления Ахто Пярл останется на посту финансового директора.

Ханнес Саарпуу долго занимал должность руководителя Lux Ekspress и доказал свою способность управлять крупным

предприятием в сфере обслуживания. Он также обладает опытом работы в авиации.

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