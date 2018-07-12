Председатель правления эстонской авиакомпании Nordica покидает пост

Сегодня председатель правления эстонской авиакомпании Nordica Яан Тамм подал совету Nordic Aviation Group AS прошение об отставке, и совет удовлетворил его просьбу, сообщает Nordica.
Яан Тамм занимал пост председателя правления Nordic Aviation Group AS с момента учреждения компании в октябре 2015 года. Менее чем за три года своего существования Nordica превратилась в крупное региональное авиапредприятие с 18 самолетами и почти 450 авиационными специалистами в Эстонии и ряде других европейских стран. За это время эстонская авиакомпания открыла 21 беспересадочный маршрут из Таллинна и стала первым по объему перевозчиком в столичном аэропорту. Компания также получает дополнительный доход в рамках оказания полетных услуг зарубежным партнерам. В 2017 году Nordica перевезла 613 000 пассажиров, а с учетом подрядных рейсов — свыше миллиона. Компания завершила прошлый хозяйственный год с прибылью около 900 000 евро, что гораздо лучше спрогнозированного результата.