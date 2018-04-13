Председатель правления BLRT Grupp: репутации концерна систематически наносят ущерб

”Благодаря правильно выбранной стратегии и консервативной финансовой политике, менеджменту BLRT Grupp удалось справиться с убытками в направлении судостроения в размере 38,6 млн евро, полученных в 2011-2014 годах в период кризиса и резкого падения портфеля заказов в Европе и мире, — указывает Ивановская. — Несмотря на убыток в 8,4 млн евро, полученный в 2016-2017 годах фирмами концерна, производящими оборудование для нефтегазодобывающей промышленности из-за кризиса в этой отрасли, BLRT Grupp продолжал инвестировать в технологии, оборудование и людей, стабильно выполняя свои обязательства качественно и в срок. За последние семь лет мы инвестировали более 200 млн евро, не забывая при этом оказывать поддержку искусству, культуре и спорту”.

Председатель правления BLRT Grupp сообщает, что на ближайшие 3-5 лет запланирована серьезная инвестиционная программа в размере около 180 млн евро, что позволит выйти на новый уровень в основных направлениях деятельности концерна. Для выполнения данной программы и стабильной работы концерна в сложных условиях необходимо иметь достаточно большое количество оборотных средств, обеспечить которые мы сможем только если и дальше будем придерживаться консервативной финансовой политики.

”Поэтому все заявления, которые делает Анастасия Коваленко от имени миноритарных акционеров, не профессиональны и преследуют лишь одну сиюминутную цель — заставить концерн выплатить многомиллионные дивиденды, не думая при этом о социальной ответственности перед 4 000 работников, не учитывая специфику направлений деятельности концерна и ставя под угрозу развитие компании в долгосрочной перспективе. Более того, реализация безрассудного желания любой ценой получить десятки миллионов дивидендов может привести к банкротству BLRT Grupp”, — заключает Вероника Ивановская.