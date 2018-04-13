Председатель правления BLRT Grupp: репутации концерна систематически наносят ущерб

Последнее время депутат от социал-демократической партии Анастасия Коваленко в интервью и пресс-релизах в различных СМИ, а также соцсетях распространяет недостоверную информацию о BLRT Grupp, пытаясь опорочить имидж концерна с целью получить многомиллионные дивиденды, в первую очередь, для своей семьи, пишет председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская на странице предприятия в Facebook.
”Удивительно слушать и читать, что человек, имеющий степень магистра по экономике, не умеет читать годовой отчет и не понимает разницы между нераспределенной прибылью и ”лежащими на счету деньгами”, вводя в заблуждение общественность, клиентов и партнеров, а также работников концерна. Анастасия Коваленко постоянно обвиняет BLRT Grupp в искажении отчетности и невозможности получения достоверной информации миноритарными акционерами, ссылаясь на несовершенство закона”, — отмечает Вероника Ивановская.
Председатель правления BLRT Grupp утверждает, что за последние годы правление подготовило ответы на 1436 вопросов, полученных от миноритариев. Также миноритарии инициировали две спецпроверки, в ходе которых в общей сложности было подготовлено 2723 документа на 6424 листах в 16 томах. Как показали результаты, все обвинения были необоснованными и не подтвердились. Эта работа потребовала дополнительного финансового и человеческого ресурсов.