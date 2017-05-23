Председатель правления Bigbank Кайдо Саар покидает свой пост

Председатель правления акционерного общества Bigbank Кайдо Саар с 1 сентября покидает свой пост. Нового председателя правления банк надеется найти в ближайшее время, не позднее начала августа.

”Решение Кайдо покинуть пост председателя правления было воспринято коллективом Bigbank с тяжелым сердцем, поскольку проделана колоссальная совместная работа, однако по-человечески его понять можно”, — сказал председатель совета Bigbank Парвел Пруунсильд. ”Кайдо присоединился к нам с самой школьной скамьи и прошел все ступени карьерной лестницы. В качестве председателя правления он зарекомендовал себя как руководитель, всецело посвящающий себя своей работе, способный внедрять в международной организации невероятно сложные трансформации. На сегодняшний день Bigbank находится в отличной форме, и наша общая цель заключается в том, чтобы найти для банка нового руководителя, способного продолжить стабильный рост предприятия, воодушевить работников на всех наших нынешних рынках и совместно с командой достичь всех поставленных на ближайшие годы стратегических целей”.

”6 мая исполнилось 15 лет моей работы в Bigbank”, — отметил председатель правления Bigbank AS Кайдо Саар. ”На моих глазах предприятие преодолело и стремительный рост в экономический бум, и очень сложные времена в экономический кризис. Мне довелось наблюдать, как Bigbank из небольшой конторки по выдаче кредитов превратился в международный банк, действующий в девяти странах мира. Истинным вызовом для меня в последние годы стало изменение бизнес-модели банка, что превратило нас в специализированный банк, сосредоточившийся на потребительских кредитах с самой выгодной процентной ставкой”.

”После многолетней насыщенной карьеры в Bigbank я принял решение, что пришла пора двигаться дальше”, — добавил Кайдо Саар. ”Это нелегко, поскольку совместно с коллегами мы достигли так много, прошли огонь, и воду, и медные трубы. Однако я чувствую, что хочу выбраться из своей зоны комфорта и развиваться дальше. На сегодняшний день позиции Bigbank прочны, как никогда, в банке работает профессиональная команда и правление, которые способны вести банк вперед. Поэтому я с легкой душой передаю бразды правления”.