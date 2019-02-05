Предприятию Eesti Lihatööstus угрожает банкротство

"Сегодня прошло только первое заседание, на котором был назначен временный банкротный управляющий. Мы вместе с ним рассмотрим состояние дел и затем уже можно будет принимать решение. Это может быть и банкротство, но не обязательно", — прокомментировал член правления Eesti Lihatööstus Майрот Пакс.

Первая встреча руководства фирмы с банкротным управляющим состоится 12 февраля. "Сегодня действительно невозможно ответить на вопрос, будет банкротство или нет. Это зависит от желания владельцев", — сказал Пакс, по словам которого, производство на Eesti Lihatööstus продолжается.

"Фирме, которая хочет объявить нас банкротом, мы должны с 2017 года. На самом деле таких фирм, которым мы должны с 2017 года, две — OÜ Kupna Mõis и Saimre Seakasvatus. Сумма долга составляет примерно 150 000 евро", — пояснил Пакс.