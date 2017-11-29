Предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia планирует рост на зарубежных рынках

Предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia планирует нарастить производство как в Эстонии, так и на внешних рынках. В связи с амбициями предприятия по расширению производства за рубежом, компания начинает использовать новое коммерческое название Enefit Green.

”Предприятие Enefit Green уже сегодня является одним из крупнейших предприятий возобновляемой энергии в странах Балтии, которое обладает самым разнообразным производственным портфелем и имеет 15-летний опыт в области возобновляемой энергии. Мы производим энергию из ветра, воды, солнца, биомассы, а также из смешанных бытовых отходов, что помогло значительно уменьшить объемы складирования мусора на свалках Эстонии”, — сказал руководитель Enefit Green Ааво Кярмас.

По словам Кярмаса, в качестве возможных новых целевых рынков предприятие Enefit Green рассматривает помимо Эстонии все страны региона Балтийского моря, в которых ведет свою деятельность Eesti Energia. ”В сфере продажи энергии в Латвии и Литве у концерна уже более 10 лет опыта, кроме этого в Латвии мы уже порядка 7 лет занимаемся производством возобновляемой энергии. Нашим преимуществом является знание рынков, приличный опыт по части производства и обслуживания технологий, а также сильные финансовые позиции. Уверен, что по этим причинам у нас имеется хороший потенциал для роста и успешной деятельности”, — отметил Кярмас. Рост Enefit Green также поддерживает стратегическую цель концерна Eesti Energia по производству к 2021 году 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников.

Руководитель предприятия добавил, что технологии возобновляемой энергии стали за последние годы гораздо более конкурентоспособными, и эта тенденция продолжается. ”Если мы посмотрим на строящиеся в мире производственные мощности, то они основаны преимущественно на возобновляемой энергии. Тенденция такова, что возобновляемая энергия все больше замещает традиционные способы производства энергии”, — сообщил Ааво Кярмас.

Комментируя смену названия предприятия, Кярмас сказал, что Enefit — это международный бренд концерна Eesti Energia, который в числе прочего поддерживает реализацию планов по росту возобновляемой энергии на зарубежных рынках. ”Поскольку у нас есть амбиции в отношении роста и мы видим для себя возможности роста за пределами Эстонии, мы решили заменить довольно длинное название на эстонском языке на международное название Enefit Green, которое понятно как дома, так и на международном уровне, также оно ясно указывает и на сферу деятельности предприятия”, — пояснил Ааво Кярмас.

Enefit Green — это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии. Предприятие Enefit Green производит энергию из ветра, воды, солнца, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственными подразделениями предприятия являются электростанции в Иру, Пайде и Валка, а также парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Кроме этого, предприятию Enefit Green также принадлежит гидроэлектростанция в Кейла-Йоа. На предприятии работает 91 человек.

Правительство сообщило о намерении вывести миноритарную долю собственности Enefit Green на биржу. Предприятие сейчас занимается предварительным анализом возможного первичного публичного предложения акций (IPO) и подготовкой к нотации на бирже.