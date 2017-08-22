Предприятие Tallinna Vesi завершило крупнейший проект десятилетия

Предприятие Tallinna Vesi завершило прокладку дополнительного водопровода для обеспечения потребителей Ыйсмяэ и Мустамяэ питьевой водой. В результате одного из самых важных за последнее десятилетие проектов предприятия был проложен альтернативный трубопровод приблизительно для ста тысяч жителей Таллинна, сообщается в пресс-релизе Tallinna Vesi.

С помощью этой инвестиции была создана альтернатива для построенного 55 лет назад трубопровода, обеспечивающая потребителей Ыйсмяэ, Мустамяэ и частично Харку еще более надежной услугой водоснабжения, чем раньше. Общая стоимость проекта достигла 1,8 миллиона евро.

В ходе проекта был проложен водопровод длиной 2,8 километра, который пролегает через улицы Тонди, Сыякооли, Марси, Сеэби, Таммсааре и Ярвевана. Также в рамках этого проекта на дороге для легкого транспорта на улице Ярвевана был открыт общественный кран с питьевой водой.

По словам члена правления Tallinna Vesi Александра Тимофеева, это важный проект, который дает жителям региона еще больше чувства уверенности, чем ранее. ”Если до этого во избежание неудобств потребителей работы по ремонту и обслуживанию обеспечивающих Ыйсмяэ и Мустамяэ труб велись только в ночные часы или на Иванов день, когда потребление было очень низким, то теперь у нас больше свободы действий для осуществления необходимых работ”, — рассказал Тимофеев. ”Благодаря альтернативному водоснабжению, мы сможем оперативно перекрывать воду таким образом, чтобы не беспокоить этим жителей”, — добавил он.

По словам Тимофеева, общественный кран с питьевой водой был установлен в благодарность жителям города за понимание во время доставившего неудобства периода строительства. ”Надеемся, что кран с питьевой водой порадует всех тех, кто передвигается по дороге для легкого транспорта, потому что теперь они в теплое время года смогут освежиться водой из-под крана”, — добавил он.

По словам руководителя Таллиннского коммунального департамента Айна Валдманна, предприятие Tallinna Vesi проделало хорошую работу по обеспечению жителей чистой питьевой водой. ”Качество питьевой воды в Таллинне стабильно находится на очень высоком уровне. Подобная инвестиция способствует тому, чтобы число беспокоящих жителей перебоев с водой было все меньше, а кажущаяся невидимой услуга водоснабжения была бы обеспечена в любое время. Это та цель, к которой мы в сотрудничестве с Tallinna Vesi планируем продолжить стремиться и в дальнейшем”, — рассказал Валдманн.

Проект был осуществлен AS Merko Infra по заказу Tallinna Vesi. Строительный надзор осуществляла фирма Watercom OÜ.