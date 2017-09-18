Предприятие Ragn-Sells открыло самый большой сортировочный центр в Эстонии

Предприятие по переработке отходов Ragn-Sells AS отпраздновало свой 25-летний юбилей открытием самого крупного сортировочного центра в Эстонии. В расширение сортировочного центра, расположенного в Таллинне на улице Суур-Сыэмяе, предприятие инвестировало 2,6 млн евро. Общая сумма инвестиций в Эстонии за последние 10 лет составляет более 30 млн евро, сказано в пресс-релизе.

В ходе расширения сортировочного центра заметно улучшили существующую инфраструктуру, создали современные условия труда для рабочих, построили новую сортировочную линию и складское помещение.

”Евросоюз поставил цель, согласно которой к 2020 году 50% бытовых отходов должны перерабатывать и направлять во вторичное использование. Эстонии предстоит постараться, чтоб достичь этих результатов”, — отметил председатель правления Ragn-Sells AS Райн Вяйна. ”Тенденции в Евросоюзе указывают на то, что объемы складируемого и сжигаемого мусора должны уменьшаться, а вторичное использование — увеличиваться. Время дешевого вывоза смешанных бытовых отходов подходит к концу. Стало понятно, что отходы — это сырье, и вместо сжигания нам следует как можно больше использовать вторично в виде материала. Новый сортировочный центр обеспечивает для этого отличные возможности”, — рассказал Райн Вяйна.

”25 лет назад предприятие Ragn-Sells было первой частной компанией в Эстонии, занимающейся переработкой отходов. Мы начинали, когда переработка отходов в Эстонии была в зачаточном состоянии. В Эстонии было более 200 свалок, а до переработки и повторного использования отходов было еще очень далеко, — сказал руководитель по маркетингу и связям с общественностью Ragn-Sells AS Райнер Пести. — Предприятие Ragn-Sells годами искало возможности использовать кому-то не нужные вещи заново. Мы уделяли этому много внимания и делали большие инвестиции”.

На территории сортировочного центра по адресу Суур-Сыэмяе, 31а/33 находится уникальный как для Эстонии, так и для остальных стран Балтии завод по производству топлива из отходов. В самом большом в Эстонии сортировочном центре также проводится сортировка и переработка опасных отходов, упаковок, строительных и производственных отходов.