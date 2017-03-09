Предприятие Maag Grupp выкупило у банков Nordea и DNB долговые требования в отношении Tere и связанных с Tere коммерческих предприятий, став в результате самым крупным кредитором молочнопромышленного предприятия Tere.

В результате сделки банки больше не будут связаны с фирмой Tere. По итогам сделки концерн Maag Grupp не заполучил контроля над Tere AS, однако надеется провести переговоры о приобретении Tere и представить заявку для получения разрешения на консолидацию.

”Поскольку банки достигли своих целей и вернули одолженные предприятию деньги, то они выйдут из сложных процессов, связанных с Tere”, — заявил ведущий партнер адвокатского бюро COBALT присяжный адвокат Яанус Моди. ”Банки надеются, что связанная с Tere неуверенность в скором времени благополучно закончится и для других причастных лиц, и предприятие более успешно продолжит свою деятельность”.

”Длившиеся несколько месяцев переговоры принесли плоды и в результате сделки концерн Maag Grupp стал крупнейшим кредитором Tere”, — заявил председатель совета Maag Grupp Роланд Лепп. ”Приобретя требования в отношении фирмы, мы не получили контроля над предприятием Tere AS, однако планируем начать переговоры касательно приобретения Tere и затем представить заявку о консолидации для получения разрешения на консолидацию”.

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”В последнее время ситуация в молочном секторе Эстонии стала меняться в лучшую сторону”, — отметил финансировавший сделку руководитель корпоративного банкинга Swedbank Хейки Раадик. ”Во-первых, вновь стали повышаться местные цены на молочную продукцию, и по всей видимости, эта тенденция стабилизируется. Во-вторых, упомянутая сделка создает предпосылки к тому, что у фирмы AS Tere появится новый владелец, хорошо разбирающийся в вопросах данного сектора и стабильный в финансовом отношении. Всё это окажет позитивное влияние как на производителей молочнопромышленного сектора, так и на молочную промышленность в целом”.

Бывший руководитель и владелец предприятия Tere Оливер Крууда дал согласие на сделку, тем самым споры между банками и Tere, а также связанными с Tere лицами, прекратятся.

Интересы банков DNB и Nordea в процессе представляло Адвокатское бюро COBALT, концерн Maag Grupp консультировали адвокатское бюро Ellex Radila и консультант по сделкам Keystone Advisers. Стороны пришли к соглашению, что прочие обстоятельства сделки останутся конфиденциальными.