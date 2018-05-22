Предприятие HKScan Estonia установило рекорд по продаже свинины

В апреле предприятие HKScan Estonia продало рекордное количество свежей и маринованной свинины за один месяц: в общей сложности 1865 тонн. Предыдущая крупнейшая месячная продажа имела место в октябре 2014 года, перед приходом свиной чумы, и она уступает нынешнему рекорду на 6%. До рекордного уровня также вырос оборот экспортных продаж, который увеличился на 45% по сравнению с прошлым годом.
По словам председателя правления HKScan Estonia Анне Мере, приятно констатировать, что свиноводство на фермах, входящих в систему Rakvere Farmid, снова на подъеме, и это дало возможность нарастить объемы экспорта.
”С позиции жизнеспособности свиноводства Эстонии критическое значение имеет способность наших производителей экспортировать свинину в объеме, который обеспечивает эффективность производства. Только оставаясь эффективными, мы сможем сохранить долю рынка и самообеспечение на домашнем рынке. Если нет сильной местной мясной промышленности и скотобоен, то и свиноводство приходит в упадок”, — сказала Мере.