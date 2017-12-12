Предприятие EVR Cargo достигло прибыльности, но по итогам года будет в убытке

Принадлежащее эстонскому государству железнодорожное предприятие EVR Cargo в четвертом квартале нынешнего года достигло. Чистая прибыль за последние два месяца, октябрь и ноябрь, составила 719 тысяч евро.

По причине низких объемов товарных перевозок в течение трех предыдущих кварталов нынешнего года и принятого с задержкой решения об аренде вагонов, по итогам года предприятие все-таки будет в убытке.

”Достижению прибыльности помогли рост доверия клиентов к высокому качеству услуг по перевозке и увеличение объема товарных перевозок. Рост прибыли от аренды вагонов также в значительной степени увеличил прибыльность предприятия. Сдача вагонов в аренду является частью стратегии деятельности EVR Cargo, согласно которой мы движемся по пути независимого развития коммерческих направлений”, — сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

Предприятие вкладывает средства в дальнейшее развитие.

”В нынешнем году мы сделали важную инвестицию в новый подвижной состав, которая будет поддерживать сферу аренды вагонов и в будущем. Мы надеялись показать положительный коммерческий результат уже в этом году, но объем перевезенных товаров уменьшился, и в результате различных обстоятельств, к сожалению, сдача наших вагонов в аренду задержалась на несколько месяцев”, — прокомментировал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

Финансовый поток и баланс EVR Cargo остаются сильными, позволяя инвестировать в интересные коммерческие проекты. Прибыль до вычета затрат (EBITDA) за 11 месяцев 2017 года составила 4 749 тысяч евро. Несколько проектов ожидают реализации.

EVR Cargo является ведущим железнодорожным предприятием Эстонии, основными коммерческими направлениями которого являются перевозка товара, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также аренда вагонов. На предприятии работает 650 человек.