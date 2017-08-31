Предприятие Enefit Taastuvenergia будет использовать в Пайде LNG-котел

Предприятие Enefit Taastuvenergia введет в эксплуатацию на станции совместного производства в Пайде для покрытия пиковых нагрузок котел, использующий LNG, который является крупнейшим в Эстонии среди подобного оборудования. В качестве основного топлива останется щепа, которая используется в Пайде с 2004 года, сказано в пресс-релизе Eesti Energia.

Руководитель Enefit Taastuvenergia Ааво Кярмас сказал, что одним из приоритетов для предприятия является охрана окружающей среды. ”Внедрение обновленной технологии поможет уменьшить влияние производства энергии на окружающую среду. Кроме того благодаря LNG мы также можем применить ряд энергосберегающих мер, повысится КПД котлов, и в общей сложности даст экономию и для наших потребителей”, — сказал Кярмас.

”Благодаря новому котлу, в 2019 году мы можем демонтировать устаревшие емкости для хранения масел и выполнить свое обещание как бассейну Пайде, так и соседям, которых беспокоил запах масла. Устанавливаемый 8-мегаваттный газовый котел является крупнейшим в Эстонии тепловым устройством, использующим LNG в качестве топлива. Также впервые в Эстонии LNG используется в сети отопления в зимний период для покрытия пиковых часов и в качестве резервных мощностей. Мы надеемся запустить новый газовый котел еще в конце этого года”, — сказал Кярмас.

Газовый котел поставит фирма Napal, выигравшая конкурс государственной поставки.

Eesti Energia действует в сфере теплового хозяйства Пайде с 2011 года, когда концерн приобрел мажоритарную долю местного теплового предприятия Pogi. В 2015 году начала постоянно работать современная станция совместного производства тепловой мощностью 8 и электрической — 2 мегаватта, прежнее производство тепла было заменено совместным производством электроэнергии и тепла. Новая станция совместного производства использует в качестве топлива биомассу местного происхождения. Для покрытия пиковых нагрузок и обеспечения резервных мощностей, на станции совместного производства в Пайде, помимо новой станции совместного производства, имеется еще три котла, способных использовать в качестве топлива биомассу или мазут, а к концу года — и LNG. Предприятие возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia, входящее в состав Eesti Energia, начиная с лета нынешнего года является единственным владельцем станции совместного производства в Пайде.