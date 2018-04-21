Предприятие Enefit Solutions отправило в Англию 200 тонн металлоконструкций

В середине апреля Enefit Solutions — дочернее предприятие Eesti Energia — отправило судовым транспортом в Англию 200 тонн металлоконструкций, которые будут использованы при строительстве работающей на топливе электростанции в Теэси (Tees Renewable Energy Plant). Это была третья и последняя партия продукции, отправленная в рамках этого проекта, сказано в пресс-релизе.
”Помимо работ, выполняемых для Eesti Energia, предприятие Enefit Solutions обладает значительным опытом участия в зарубежных проектах. Благодаря этому мы можем оптимально реализовать имеющиеся производственные мощности. Проект электростанции в Теэси подтвердил, что мы способны предлагать решение целостной услуги, то есть проектировать, производить и доставлять продукцию в нужное для клиента место. Это был успешный проект, который обогатил компетенции работников и внес вклад в развитие предприятия”, — сказал председатель правления Enefit Solutions Отть Лихт.
Компанию Enefit Solutions в проект электростанцию в Теэси привлек международный технологический консорциум Sumitomo Foster Wheeler, представитель которого в конце марта побывал на заводе Enefit Solutions, чтобы убедиться в качестве перед отправкой продукции, и остался доволен увиденным.