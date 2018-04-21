21.04.2018, 13:10

Предприятие Enefit Solutions отправило в Англию 200 тонн металлоконструкций

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rus.delfi.ee
EST 2
Eesti Energia ja ESTMA hooned
Eesti Energia ja ESTMA hoonedFoto: Madis Veltman

В середине апреля Enefit Solutions — дочернее предприятие Eesti Energia — отправило судовым транспортом в Англию 200 тонн металлоконструкций, которые будут использованы при строительстве работающей на топливе электростанции в Теэси (Tees Renewable Energy Plant). Это была третья и последняя партия продукции, отправленная в рамках этого проекта, сказано в пресс-релизе.

”Помимо работ, выполняемых для Eesti Energia, предприятие Enefit Solutions обладает значительным опытом участия в зарубежных проектах. Благодаря этому мы можем оптимально реализовать имеющиеся производственные мощности. Проект электростанции в Теэси подтвердил, что мы способны предлагать решение целостной услуги, то есть проектировать, производить и доставлять продукцию в нужное для клиента место. Это был успешный проект, который обогатил компетенции работников и внес вклад в развитие предприятия”, — сказал председатель правления Enefit Solutions Отть Лихт.

Компанию Enefit Solutions в проект электростанцию в Теэси привлек международный технологический консорциум Sumitomo Foster Wheeler, представитель которого в конце марта побывал на заводе Enefit Solutions, чтобы убедиться в качестве перед отправкой продукции, и остался доволен увиденным.

Михкель Суси, руководитель проекта Enefit Solutions, был связан с работами для Теэси с самого начала. ”Самым большим вызовом был довольно широкий охват проекта. Организация производства, проектирования и логистики происходила параллельно на всех этапах проекта и требовала основательного планирования”, — сказал Суси, добавив, что успех проекта в целом был обеспечен высокими инженерно-техническими возможностями и прежним опытом изготовления подобных конструкций. Суси также отметил, что все сделанные в рамках проекта работы оставались в рамках заданного клиентом графика.

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Предприятие Enefit Solutions начало заниматься проектом электростанции в Теэси в первой половине 2017 года, своими силами были проделаны все этапы начиная с 3D-моделирования и до организации логистики. Первая партия металлоконструкций была отправлена в Англию в мае прошлого года, вторая — в январе этого года. Все партии были отправлены водным транспортом из порта Силламяэ. Предприятие Enefit Solutions произвело для электростанции в общей сложности более 900 тонн воздуховодов, газоходов и другого оборудования, тем самым внеся свой вклад в развитие энергетики Англии.

Проектная мощность электростанции составляет 299 МВт, это сопоставимо с мощностью электростанции ”Аувере”. Стоимость строительства электростанции в Теэси составляет 650 миллионов фунтов стерлингов, или около 750 млн. евро. Строительство электростанции началось в начале 2017 года, ее пуск запланирован на начало 2020 года. Развитием электростанции занимается дочернее предприятие MGT Power, компания MGT Teesside, управлять станцией будет принадлежащая финскому государству энергетическая компания Fortum.

Enefit Solutions, является основным разработчиком, производителем и организатором обслуживания технологических решений электростанций и заводов масел в концерне Eesti Energia. В течение прошлого года компания Enefit Solutions произвела более 2000 тонн металлоконструкций, которые нашли применение помимо Эстонии также в Финляндии, Швеции, Дании, Англии, России, Исландии и Австралии.

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