Предприятие Enefit Solutions отправило в Англию 200 тонн металлоконструкций

Михкель Суси, руководитель проекта Enefit Solutions, был связан с работами для Теэси с самого начала. ”Самым большим вызовом был довольно широкий охват проекта. Организация производства, проектирования и логистики происходила параллельно на всех этапах проекта и требовала основательного планирования”, — сказал Суси, добавив, что успех проекта в целом был обеспечен высокими инженерно-техническими возможностями и прежним опытом изготовления подобных конструкций. Суси также отметил, что все сделанные в рамках проекта работы оставались в рамках заданного клиентом графика.

Предприятие Enefit Solutions начало заниматься проектом электростанции в Теэси в первой половине 2017 года, своими силами были проделаны все этапы начиная с 3D-моделирования и до организации логистики. Первая партия металлоконструкций была отправлена в Англию в мае прошлого года, вторая — в январе этого года. Все партии были отправлены водным транспортом из порта Силламяэ. Предприятие Enefit Solutions произвело для электростанции в общей сложности более 900 тонн воздуховодов, газоходов и другого оборудования, тем самым внеся свой вклад в развитие энергетики Англии.

Проектная мощность электростанции составляет 299 МВт, это сопоставимо с мощностью электростанции ”Аувере”. Стоимость строительства электростанции в Теэси составляет 650 миллионов фунтов стерлингов, или около 750 млн. евро. Строительство электростанции началось в начале 2017 года, ее пуск запланирован на начало 2020 года. Развитием электростанции занимается дочернее предприятие MGT Power, компания MGT Teesside, управлять станцией будет принадлежащая финскому государству энергетическая компания Fortum.

Enefit Solutions, является основным разработчиком, производителем и организатором обслуживания технологических решений электростанций и заводов масел в концерне Eesti Energia. В течение прошлого года компания Enefit Solutions произвела более 2000 тонн металлоконструкций, которые нашли применение помимо Эстонии также в Финляндии, Швеции, Дании, Англии, России, Исландии и Австралии.