Предприятие Enefit Solutions начало год с поставки металлоконструкций на электростанцию в Англии

В начале года дочернее предприятие Enefit Solutions, входящее в состав концерна Eesti Energia, отправляет в Англию для строящейся там электростанции Теэси (Tees Renewable Energy Plant), которая будет работать на биотопливе, большую партию металлоконструкций.

В первой половине прошлого года предприятие Enefit Solutions начало проектирование и изготовление металлоконструкций для работающей на биотопливе электростанции, строящейся в Англии неподалеку от города Мидлсбро. В рамках проекта Enefit Solutions произведет примерно 900 тонн металлоконструкций — воздушных и газовых каналов, а также другого дополнительного оборудования. На первых выходных 2018 года свой путь из порта Силламяэ начали примерно 300 тонн спроектированных и произведенных на Enefit Solutions газоходов. Это вторая партия проекта — первая была отправлена в Англию в мае прошлого года.

Отправка третьей партии металлоконструкций планируется в апреле этого года.

”Большая часть металлоконструкций уже готова, примерно половина отправлена в Англию. Участие в крупных международных проектах с одной стороны подтверждает компетентность работников и доверие к компании, с другой стороны это дает нам дополнительный опыт и компетенции”, — сказал председатель правления Enefit Solutions Отть Лихт.

Компания Enefit Solutions была привлечена в проект через международный технологический консорциум Sumitomo Foster Wheeler, который участвует в строительстве электростанции в Тисе — одной из крупнейших в Англии станций, работающих на биотопливе. Проектная мощность электростанции составляет 299 МВт, что сравнимо мощностью электростанции Eesti Energia ”Аувере”, ее стоимость составляет примерно 650 миллионов английских фунтов, то есть — около 770 млн евро. Строительство электростанции началось в начале 2017 года, ее пуск запланирован на начало 2020 года. Развитием электростанции занимается дочернее предприятие MGT Power, компания MGT Teesside, управлять станцией будет принадлежащая финскому государству компания Fortum.

Дочернее предприятие Eesti Energia, компания Enefit Solutions, является основным разработчиком, производителем и организатором обслуживания технологических решений электростанций и заводов масел. Для оптимальной реализации производственных мощностей Enefit Solutions компания участвует и в зарубежных проектах. В течение прошлого года компания Enefit Solutions произвела более 2000 тонн металлоконструкций, которые нашли применение помимо Эстонии также в Финляндии, Швеции, Дании, Англии, России, Исландии и Австралии.