Предприятие Enefit Green запустило на электростанции Иру блок, работающий на газе

По причине высокой потребности в тепле, вызванной усилившимися холодами, предприятие Enefit Green в начале недели запустило стоявший в резерве блок совместного производства, который работает на газе.

”Потребителю электроэнергии на сегодняшний день, очевидно, имеет смысл пересмотреть свое потребление и попытаться уменьшить потребление в более дорогие часы. В то же время, производитель энергии находится сегодня в очень хороших условиях, потому что с шести часов утра до полудня рыночная цена на электроэнергию очень высокая — 200 и более евро за мегаватт-час”, — сказал член правления Enefit Green Иннар Каазик. По его словам, высокая рыночная цена на электроэнергию обусловлена устоявшейся в регионе холодной и безветренной погодой, которая влечет за собой рост потребления электроэнергии, а также аварии и неисправности на некоторых электростанциях.

”В сети отопления Таллинна сейчас достаточно тепловой нагрузки для газового блока Иру, цены на электроэнергию и газ тоже были подходящими для того, чтобы мы могли запустить блок совместного производства, работающий на газе. На данный момент электрическая производственная мощность энергоблока составляет примерно 85 мегаватт, а тепловая мощность — около 205 мегаватт”, — рассказал Каазик. Работающий на газе блок совместного производства электростанции Иру будет работать до тех пор, пока будет достаточная тепловая нагрузка, а цены на энергию будут подходящими для производства.

Рыночная цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии Nord Pool сегодня составляет в среднем 90,22 евро за мегаватт час. В 2017 году средняя рыночная цена на электроэнергию в регионе Эстонии составляла 33 евро за мегаватт-час.

Помимо газового блока, на электростанции Иру также круглый год работает блок совместного производства электроэнергии и тепла, использующий в качестве топлива смешанные бытовые отходы.

Компания Enefit Green производит энергию из ветра, воды, солнца, биомассы и смешанных бытовых отходов. Для покрытия пиковых нагрузок при необходимости используется и газ. Наиболее крупными производственными подразделениями предприятия являются электростанции в Иру, Пайде и Валка, а также парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Кроме этого, фирме Enefit Green принадлежит гидроэлектростанция в Кейла-Йоа.