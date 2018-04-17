Предприятие Eesti Energia начало продажу электроэнергии в Швеции

”В Эстонии практически все официальные услуги являются дигитальными. Мы голосуем с помощью электронных каналов, у нас есть виртуальное е-резидентство для иностранцев, которые хотят заниматься бизнесом в Эстонии. Эстония является одним из первых государств в мире, которое дигитализировало считывание показаний счетчиков электроэнергии, освободив тем самым людей от необходимости сообщать показания электросчетчиков каждый месяц. Это один из примеров того, как дигитализация упрощает повседневную жизнь и использование электроэнергии”, — рассказывает Суттер.

За границей концерн Eesti Energia известен под брендом Enefit. В Швеции предприятие Enefit сконцентрируется на дигитальных решениях: дружелюбном к потребителю цифровом процессе продажи и мобильном приложении.

”Наши эстонские клиенты уже привыкли дигитально решать вопросы, связанные с электроэнергией, используя для этого смарт-устройства. С помощью нашего мобильного приложения эстонцам удалось снизить свои расходы на электроэнергию на 15%. Теперь мы хотим предлагать эти эффективные решения и в Швеции”, — отмечает Суттер.

Руководитель Enefit в Швеции Йонас Линделеф проработал на различных энергетических предприятиях Швеции более 20 лет, начав работать в этом секторе уже во время учебы в Лундском университете. До прихода в Enefit Линделеф был руководителем по продажам в Telge Energi. Многолетний опыт дал ему обширные знания об ожиданиях шведов к продавцу электроэнергии.

”Учитывая особенности рынка Швеции, мы разработали пакеты электроэнергии, которые хорошо подходят именно семьям с более высоким уровнем потребления электричества. Мы уверены, что, сфокусировавшись на интересах именно этой целевой группы, мы сумеем закрепить в Швеции свои позиции”, — говорит Линделеф.

Помимо дигитальных услуг, Enefit сосредоточится в Швеции на том, чтобы упростить для клиента выбор пакета электроэнергии, отвечающего его потребностям. У предприятий, например, будет возможность выбрать — управлять своими сделками в области электроэнергии самостоятельно или доверить фирме Enefit управление всей своей стратегией закупок.

Если говорить о частных потребителях, то Enefit сфокусируется в Швеции на семьях. Клиенты смогут выбрать наиболее подходящий для них договор, удобно подписав его в мобильном телефоне. Enefit предлагает простые и гибкие договоры электроэнергии, а также различные решения, которые созданы с учетом интересов именно семей. Помимо простых вариантов выбора, Enefit предложит метод оплаты, который позволит распределить расходы на электроэнергию в течение года, что поможет еще лучше контролировать расходы. Это решение можно будет комбинировать со всеми пакетами Enefit — как с пакетом Fastpris (”Надежный”), Familjeavtal (”Семейный”), так и с Timspot (”Гибкий”).

Выход на рынок электроэнергии Швеции является частью стратегической цели Eesti Energia по превращению из продавца электроэнергии стран Балтии в продавца энергии и энергетических услуг во всем регионе Балтийского моря. Помимо Эстонии, Eesti Energia сейчас действует в качестве продавца электроэнергии и газа в Латвии, Литве и Польше, а недавно концерн начал продажу электроэнергии в Финляндии.