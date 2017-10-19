"Предпринимательство — в школу": более ста предпринимателей рассказали свои истории молодежи

В течение прошедших недель в рамках инициативы ”Предпринимательство — в школу” 102 предпринимателя и руководителя высшего звена посетили 105 школ по всей Эстонии, чтобы поделиться с молодежью своим опытом и побудить ее к предпринимательству, сказано в пресс-релизе.

Цель проекта, проходящего вот уже третий год — дать учащимся возможность познакомиться с предпринимательством как с возможной профессией и поучиться на непосредственном опыте уже работающих в этой сфере людей. Предприниматели и руководители делятся с учащимися своими историями как успеха, так и неудач, говорят о том, как полученные на этом пути уроки повлияли на их становление. В нынешнем году проект ”Предпринимательство — в школу” открыла Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая прочла лекцию о предпринимательстве ученикам Выруской гимназии.

Руководитель и основатель Funderbeam Кайди Руузалепп считает, что пока еще Эстония демонстрирует недостаточный результат в области предпринимательства, и верит, что проект ”Предпринимательство — в школу” имеет потенциал для решения этой проблемы. ”Можем ли мы что-то сделать? Конечно, да: мы можем прийти в школу и рассказать о том, как у нас возникла мысль стать предпринимателями и что означает этот путь. Этот как американские горки: то вверх, то вниз, только это здорово”, — сказала Руузалепп, которая рассказывала свою историю в Пылваской гимназии.

Предприниматель Стен Тамкиви находит, что школьной молодежи Эстонии нужно не говорить, что им делать, а подчеркивать, что границ не существует, и все в их руках. ”Это, очевидно, и есть та самая идея, для чего предприниматели приходят в школу и рассказывают свои истории — иногда и нужно только убрать ментальные стены, чтобы мир расширился, и так получаются более крутые вещи”.

Один из инициаторов проекта, инвестор в области технологии Марек Кийза, вспомнил, что проект, родившийся около трех лет назад, начался с того, что бизнесмены пришли в школы, чтобы рассказать о своих первых трудностях и радостях. ”Их ждали ученики с горящими глазами и множество вопросов, а это и есть причина, по которой мы это делаем”, — прокомментировал Марек, который рассказывал свою историю в этом году в частной школе Audentes и понял, что это были самые замечательные три четверти часа за неделю.

Предпринимательство помогают нести в школы ЦУ KredEx, Центральный союз работодателей Эстонии, Палата обслуживания и ЦУ "Школа будущего".