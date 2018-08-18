Предпринимательница: в Латвии выросло поколение безработных, которое не умеет и не хочет работать

Разговаривая с другими предпринимателями, она пришла к выводу, что жители, которые хотят работать, уже получили работу и работают. То, что в Латвии есть доступная рабочая сила, Земдега-Грапе назвала мифом. "Рабочей силы, которая хочет и может работать, у нас нет", — считает она.

Мифом Земдега-Грапе считает и то, что будущее в Латвии — за предприятиями высокой добавленной стоимости и высоких технологий, так как в этой сфере будет работать молодежь, но при этом забывают о людях старше 45 лет, которые не так хорошо разбираются в этих технологиях.

В качестве примера она привела свое предприятие, где технолог с высшим образованием отказалась работать с компьютером из-за создаваемой им "плохой ауры". От введения информации в компьютеры отказываются и мастера, и таких случаев немало.

Земдега-Грапе считает, что этим людям необходимо обеспечить рабочие места, многие из них работают в таких традиционных для Латвии отраслях, как сельское и лесное хозяйство.

В результате проводимой в Латвии политики "полного уничтожения зарплаты" целая группа людей не хочет работать либо не видит смысла стараться проявить себя, отметила она.

На открытии цикла форумов была затронута и тема реэмиграции. Представители Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) отметили, что многие живущие за границей латвийцы не информированы об общей ситуации в Латвии и уверены, что здесь нет работы, мест в детсадах и вообще никаких возможностей.

Желающим вернуться в Латвию эмигрантам необходимо оказывать поддержку, к этому МОСРР призывает также местных жителей, которые зачастую не принимают реэмигрантов в свою среду.