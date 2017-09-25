Предприниматели требуют ответа: что создатели Rail Baltic до сих пор скрывают от общественности

"Байба Рубеса, нежелание возглавляемого вами совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы давать документированные ответы на заданные вопросы о составленном аудиторской фирмой EY исследовании окупаемости Rail Baltic, к сожалению, не оставляет нам другой возможности, как задать эти вопросы публично", — пишут в своем открытом письме предприниматели Прийт Хумал, Иллимар Пауль, Рауль Вибо и Карли Ламбот.

Авторы письма напоминают, что отправляли вопросы Байде Рубесе 9 июня 2017 года и позднее еще неоднократно. По их словам, как Еврокомиссия, так и Министерство экономики и коммуникаций Эстонской Республики подтвердили им, что ответ на эти вопросы — задача совместного предприятия. "Ваш ответ в конце концов был, что вы хотите побеседовать с нами в форме неофициальной беседы, потому что ответ якобы выходит за рамки официальной корреспонденции, и документирование такой встречи не разрешено. Мы сразу сообщили вам, что это неприемлемо, потому что вы как пользователь очень больших общественных денег должны объяснить свои действия не нам персонально, а всем, кто как налогоплательщики и представители общественности имею право это знать. Мы пришли к вам 18 сентября, но из-за того, что мы не договорились насчет записи, встреча по существу не началась. Добавим, что вы лично во встрече не участвовали", — отмечают предприниматели.

"Вы избегаете разговора о содержании исследования окупаемости EY, но вы не уйдете от ответа. Дело для этого слишком серьезное. Мы отправили вам свой анализ, что в исследовании окупаемости по меньшей мере на 4,1 млрд евро необоснованно увеличенных доходов. Увеличенные главным образом за счет чистого воздуха доходы приводят к выводу, что Rail Baltic не жизнеспособна в социально-экономическом плане и не пригодна для помощи Евросоюза. После исправления ошибок исследование EY показывает, что строящаяся в таком виде железная дорога убыточна, потому что она слишком дорогая и расходы продолжают превышать доходы. В худшем случае строительство не будет закончено или трем нашим странам придется вернуть ЕС всю получаемую финансовую помощь примерно в 5 млрд евро", — подчеркивают авторы письма.

С 13 вопросами предпринимателей можно ознакомиться здесь.